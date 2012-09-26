Нужно приложение для телефонов, на основе сайта http://www.veronikadating.com
Разработка Андроид приложения
Нужен профи для разработки приложения на Android. Приложение уже реализовано на iOS.
Интересует специалист (не агентство) с хорошим опытом и портфолио подобных проектов.
Начинающих просьба не беспокоить.
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