В офис на постоянное время нужен разработчик приложения для сервиса Omyconf Требования Знание Java, J2ME, Android SDK Опыт разработки 1,5 ...
Требуются программисты под IOS (iPad, iPhone)
Набираем команду для дальнейшей совместной работы над проектами.
Высылайте ваши условия и портфолио. Если уже работали в команде программистов, укажите, в какой.
Заявки фрилансеров
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