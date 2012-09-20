Требуются программисты под IOS (iPad, iPhone)

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт3 заявки130 просмотров

Набираем команду для дальнейшей совместной работы над проектами.

Высылайте ваши условия и портфолио. Если уже работали в команде программистов, укажите, в какой.

iOS
13 лет назад
Burning_Brook
Таисия 
45 лет
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров