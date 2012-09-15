IOS и/или Android программист

$5000
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт4 заявки191 просмотр

Требуется на постоянную удаленную работу программист с опытом программирования под iOS или Android.

Для выполнения проектов связанных с работой камер устройств. Все наши задачи связаны либо с фото либо с видео съемкой.

График свободный, нагрузка не большая.

Оплата от 2000$\ мес.

*Нам не нужны программисты растягивающие написание задач уровня "hello world" на недели.

Требования к программисту, для начала работы с нами:

1) Желание работать.

2) Умение правильно распределить свое время, что бы выполнять наши задачи к установленному сроку

3) Хорошее владение языком: С++/Objective-C (И/ИЛИ) Java

4) Нам не нужны посредники

5) Нам не нужны постоянно пропадающие программисты

6) Наличие Slype или телефона для постоянной связи

7) Нам не нужны новички, наши задачи не для начинающих и "пробовать" не стоит

8) Наличие хотя бы каких-то примеров работ

Уважаемые фрилансеры, пожалуйста оставляйте свои заявки только в случаи соответствия всем требованиям.

В заявках нужно оставлять скайп (или телефон) и хотя бы описания примеров работ.

AndroidiOSJava
13 лет назад
Atosor
Максим 
46 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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