Android приложение - подача объявлений.

$666
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Закрыт2 заявки116 просмотров

Требуется разработать приложения под android, функционал почти полностью повторяет приложение "olx" за исключением некоторых упрощений.

API готово.

Связь skype ghz_ghz

Android
13 лет назад
GHzz
Юрий 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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