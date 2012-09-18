Создание мобильного приложения для iPhone

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Закрыт3 заявки183 просмотра

Разработка приложения iPhone.

Разработка логики, анализ пользователя, для Интернет магазина.

Тех.задание прикрепил с пошаговым объяснением.

Подчеркиваю, указывать цены и сроки.

13 лет назад
CubeMedia
Руслан 
44 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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