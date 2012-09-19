Android developer

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт1 заявка211 просмотров

В офис на постоянное время нужен разработчик приложения для сервиса Omyconf

Требования

Знание Java, J2ME, Android SDK

Опыт разработки 1,5 лет. Портфолио и рекомендации обязательны!

Хороший английский (приоритетен письменный),

Внимательность, педантичность к деталям, аналитический склад ума, усидчивость,

Высокая степень организованности и самостоятельности в выполнении поставленных задач,

Умение и готовность работать в команде (Project Manager, Тестировщик, другие программисты)

AndroidJava
13 лет назад
smile7
43 года
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров