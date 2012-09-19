Необходима разработка программы для отслеживания авиа грузов, контейнеров, морских судов для Android и Iphone. Жду предложений.
Android developer
В офис на постоянное время нужен разработчик приложения для сервиса Omyconf
Требования
Знание Java, J2ME, Android SDK
Опыт разработки 1,5 лет. Портфолио и рекомендации обязательны!
Хороший английский (приоритетен письменный),
Внимательность, педантичность к деталям, аналитический склад ума, усидчивость,
Высокая степень организованности и самостоятельности в выполнении поставленных задач,
Умение и готовность работать в команде (Project Manager, Тестировщик, другие программисты)
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