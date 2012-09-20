Приложение для iPhone

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт2 заявки171 просмотр

Необходимо Приложение с возможностью сканирования QR кодов, их распознавания, генератор QR кода.

Прототип приложение QRReader Tapmedia. Приложение позволяет Пользователю читать QR код, генерировать QR код, зашифровывать в нем различную информацию, хранить дешифрованную информацию, отсылать коды по Email, публиковать в Vk, Facebook, Twitter, Одноклассники, Livejournal.

Приложение должно иметь 5 разделов (в порядке их расположения):

- История сканирований

- Избранное

- Сканер

- Генератор

- Дополнительно

Графика уже готова, детальные подробности отправлю на почту.

13 лет назад
Gallipoly
Марк 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров