Требуется специалист для программирования игры для Ipad и Iphone. Работа удаленная. Возможно предоставление офисного места, компьютера и интернета. Немного специфическая система оплаты. Я предлагаю создание консорциума специалистов для ...
Прием заказов с интернет-магазина. Андроид
Здравствуйте,
Нужна специфическая программа для
обработки заказов в интернет магазине.
Очень простой интерфейс. Есть список
фамилий заказчиков и кнопки изменения
статуса, по каждой фамилии есть пару
текстовых полей информации. Сортировка и фильтрация по статусу. Суть в
том что заказы поступают через сайт или
по телефону. Соответственно нужна
синхронизация с сервером - принимаем
информацию с сервера или отправляем
заказы с телефона на сервер. Также
нужно что б вся информация
дублировалась в телефонную книжку в
виде контактов. Идеально сделать и в
виде виджета. Нужен только клиент. На
стороне сервера сделаем всю
необходимую работу под Ваш формат
передачи данных. Вся дополнительная
информация по программе будет
предоставлена.
Исполнение не срочное
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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