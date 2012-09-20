Прием заказов с интернет-магазина. Андроид

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт2 заявки194 просмотра

Здравствуйте,

Нужна специфическая программа для

обработки заказов в интернет магазине.

Очень простой интерфейс. Есть список

фамилий заказчиков и кнопки изменения

статуса, по каждой фамилии есть пару

текстовых полей информации. Сортировка и фильтрация по статусу. Суть в

том что заказы поступают через сайт или

по телефону. Соответственно нужна

синхронизация с сервером - принимаем

информацию с сервера или отправляем

заказы с телефона на сервер. Также

нужно что б вся информация

дублировалась в телефонную книжку в

виде контактов. Идеально сделать и в

виде виджета. Нужен только клиент. На

стороне сервера сделаем всю

необходимую работу под Ваш формат

передачи данных. Вся дополнительная

информация по программе будет

предоставлена.

Исполнение не срочное

Android
13 лет назад
wiwiano
Максим 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Realnats
28 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$90
14 дней
Вынужден оставить отрицательный отзыв чтобы заставить человека задуматься и предупредить потенциальных работодателей о возможных трудностях. Была заказана прлграмма на телефон, СУБД по своей сути, в которой нужно было работать с простой базой состоящей из 3-5таблиц с числовыми и текстовыми данными. А также рассылать смс и работать с телефонной книгой. Человек заявил что сделает базовую функциональность за 14 дней и 50уе. В процессе обсуждения требования были расширены: добавилась синхронизация с сервером и кое-какие дополнительные пожелание к интерфейсу. Цена возросла до 90уе сроки до 55 дней(40+15тестирования). Через 25 дней разработки не было предоставлено даже программы с базовой функциональностью. Я оставляю отрицательный отзыв не за провал проэкта, а за коммуникацию и отношение. 1. Заказчику нужно объявлять сроки выполнения промежуточных этапов и выполнять их. 2. Нужно объяснять о возникших трудностях и о необходимом времени для их решения. 3. Все это нужно делать ВОВРЕМЯ! Подготовить к воскресению означает что на связь нужно выйти в субботу вечером, а не заявлять в понедельник утром что "прекратить наше сотрудничество будет наиболее разумным" (ответ на вопросы "как Вы успеете за 15 дней сделать больше чем за 25?" и "почему я не должен сейчас искать другого исполнителя чтобы получить свою программу в нужный мне срок?") Спасибо хоть предоплаты не взяли.

Заявки фрилансеров

Realnats
28 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад