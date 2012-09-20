Прием заказов с интернет-магазина. Андроид

Вынужден оставить отрицательный отзыв чтобы заставить человека задуматься и предупредить потенциальных работодателей о возможных трудностях. Была заказана прлграмма на телефон, СУБД по своей сути, в которой нужно было работать с простой базой состоящей из 3-5таблиц с числовыми и текстовыми данными. А также рассылать смс и работать с телефонной книгой. Человек заявил что сделает базовую функциональность за 14 дней и 50уе. В процессе обсуждения требования были расширены: добавилась синхронизация с сервером и кое-какие дополнительные пожелание к интерфейсу. Цена возросла до 90уе сроки до 55 дней(40+15тестирования). Через 25 дней разработки не было предоставлено даже программы с базовой функциональностью. Я оставляю отрицательный отзыв не за провал проэкта, а за коммуникацию и отношение. 1. Заказчику нужно объявлять сроки выполнения промежуточных этапов и выполнять их. 2. Нужно объяснять о возникших трудностях и о необходимом времени для их решения. 3. Все это нужно делать ВОВРЕМЯ! Подготовить к воскресению означает что на связь нужно выйти в субботу вечером, а не заявлять в понедельник утром что "прекратить наше сотрудничество будет наиболее разумным" (ответ на вопросы "как Вы успеете за 15 дней сделать больше чем за 25?" и "почему я не должен сейчас искать другого исполнителя чтобы получить свою программу в нужный мне срок?") Спасибо хоть предоплаты не взяли.