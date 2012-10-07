Здравствуйте, Есть страница fluffy-bag.com.ua/kreslo_meshok.php, которая по запросу "кресло мешок" находится на 9-11 позициях, хотя раньше была топ1. По запросу site:fluffy-bag.com.ua она на 31 месте, хотя на нее куплено больше всего ссылок. Нужна рекомендация по исправлению данной ...
- $50Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт10 лет назад
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Приветствую Есть страница fluffy-bag.com.ua/kreslo_meshok.php, на которую закупленно немного ссылок. Есть запрос "кресло мешок" и 5 позиция в гугле. Нужно выйти в на 1ую позицию. Есть предположение, что проблема внутри сайта, так как при поиске "site:fluffy-bag.com.ua" эта ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен10 лет назад
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Здравствуйте, Нужен довольно таки простой скрипт для обработки изображений в пхп. Суть следующая - финальное изображение состоит из пяти или больше слоев. Тень Маска... Фон... Маска на фон 2 Фон 2 Маска на фон 1 Фон 1 фонов до 8 штук Нужно всего лишь средствами ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
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Здравствуйте, Нужна специфическая программа для обработки заказов в интернет магазине. Очень простой интерфейс. Есть список фамилий заказчиков и кнопки изменения статуса, по каждой фамилии есть пару текстовых полей информации. Сортировка и фильтрация по статусу. Суть в том что заказы поступают через сайт ...Мобильные приложения1 исполнительЗакрыт11 лет назад