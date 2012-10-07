wiwiano

Максим wiwiano

 
37 летУкраина/Ровно
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
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  • Устранение ошибки в SEO

    $50

    Здравствуйте, Есть страница fluffy-bag.com.ua/kreslo_meshok.php, которая по запросу "кресло мешок" находится на 9-11 позициях, хотя раньше была топ1. По запросу site:fluffy-bag.com.ua она на 31 месте, хотя на нее куплено больше всего ссылок. Нужна рекомендация по исправлению данной ...

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Seo оптимизация

    $50

    Приветствую Есть страница fluffy-bag.com.ua/kreslo_meshok.php, на которую закупленно немного ссылок. Есть запрос "кресло мешок" и 5 позиция в гугле. Нужно выйти в на 1ую позицию. Есть предположение, что проблема внутри сайта, так как при поиске "site:fluffy-bag.com.ua" эта ...

    SEO-оптимизация
    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Простой phpскрипт для наложения маски на изображение

    $50

    Здравствуйте, Нужен довольно таки простой скрипт для обработки изображений в пхп. Суть следующая - финальное изображение состоит из пяти или больше слоев. Тень Маска... Фон... Маска на фон 2 Фон 2 Маска на фон 1 Фон 1 фонов до 8 штук Нужно всего лишь средствами ...

    PHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Прием заказов с интернет-магазина. Андроид

    $50

    Здравствуйте, Нужна специфическая программа для обработки заказов в интернет магазине. Очень простой интерфейс. Есть список фамилий заказчиков и кнопки изменения статуса, по каждой фамилии есть пару текстовых полей информации. Сортировка и фильтрация по статусу. Суть в том что заказы поступают через сайт ...

    Android
    Мобильные приложения1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
VaNi4eLLo
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
9 баллов
10 лет назад
Seo оптимизация
Все ок
Небольшой вопрос был решен мгновенно. Так как это SEO - результаты будут видны немного позже.
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