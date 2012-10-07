Здравствуйте, Есть страница fluffy-bag.com.ua/kreslo_meshok.php, которая по запросу "кресло мешок" находится на 9-11 позициях, хотя раньше была топ1. По запросу site:fluffy-bag.com.ua она на 31 месте, хотя на нее куплено больше всего ссылок. Нужна рекомендация по исправлению данной ...