Протестировать android приложение

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Закрыт2 заявки140 просмотров

Требуется загрузить приложение на телефон или пда без всяких доп средств и sdk и проверить работает ли это для пользователя. Прислать данные своего устройства и скриншот.

Android
13 лет назад
olson
52 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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