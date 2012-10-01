Нужно сделать приложение для iPhone и Android.

Его нужно синхронизировать с сайтом. Сайт будет делаться новый, по функционалу 95% такой как этот: http://www.cyprus-congress.com/

Т.е. когда админ сайта добавляет нового Докладчика, эта инфа должна обновляться в смартфон приложении автоматически.

Функционал приложения:

- инфа о докладчиках (в алфавитном порядке и ссылкой на сайт если есть)

- инфа о спонсорах (в алфавитном порядке и ссылкой на сайт если есть)

- инфа о стендах (в алфавитном порядке и ссылкой на сайт если есть)

- расписание форума

- карта (показывает место нахождения юзера и место проведения форума)

Точно такое приложение для iPhone уже есть и оно работает, в iPhone apps набираете "intax forum" и оно там будет. Но это приложение не синхронизируется с сайтом.

Админу нужно заполнить инфу для него отдельно через этот сервис: www.kitapps.com/events

Итого, по чём и в какие сроки можно сделать 2 приложения, которые синхронизируется с сайтом? На чём нужно делать сайт, как мы можем эту работу согласовать?

С ув. Андрей