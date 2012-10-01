Требуется разработчик приложения для iPhone/iPad/Android. Необходимо элементарное приложение для пользования определенной Информационной системой. Все подробности готовы направить потенциальным разработчикам заявки. Проект очень интересный.
Приложение для iPhone и Android
Нужно сделать приложение для iPhone и Android.
Его нужно синхронизировать с сайтом. Сайт будет делаться новый, по функционалу 95% такой как этот: http://www.cyprus-congress.com/
Т.е. когда админ сайта добавляет нового Докладчика, эта инфа должна обновляться в смартфон приложении автоматически.
Функционал приложения:
- инфа о докладчиках (в алфавитном порядке и ссылкой на сайт если есть)
- инфа о спонсорах (в алфавитном порядке и ссылкой на сайт если есть)
- инфа о стендах (в алфавитном порядке и ссылкой на сайт если есть)
- расписание форума
- карта (показывает место нахождения юзера и место проведения форума)
Точно такое приложение для iPhone уже есть и оно работает, в iPhone apps набираете "intax forum" и оно там будет. Но это приложение не синхронизируется с сайтом.
Админу нужно заполнить инфу для него отдельно через этот сервис: www.kitapps.com/events
Итого, по чём и в какие сроки можно сделать 2 приложения, которые синхронизируется с сайтом? На чём нужно делать сайт, как мы можем эту работу согласовать?
С ув. Андрей
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Мобильные приложения6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $2500
Мы ищем талантливых программистов работающих на объектно ориентированных языках програмирования (java, python, ruby on rails), которые имеют опыт с платежными системами, API и опыт разработки мобильных/планшетных приложений (Androd, IOS ) Проект основывается ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Есть приложение для iPad и в нем баг свзяанный с авторизацией в Фэсбуке. Нужно очень срочно поправить. Готовы платить за срочность.Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $100
Нужно сделать приложение в виде каталога одежды (фото, цены, размеры), если возможно, то онлайн заказ.Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Для создания приложения требуется программист со знаниями C++, Java, OpenGLМобильные приложения6 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется разработка игры покер онлайн (серверная и клиентская часть). Все делати в личку. Прошу писать только профи, сообщения типа давайте попробуем или я наверное смогу будут игнорироватьсяМобильные приложения2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте, Хотелось бы заказать написание сип-клиента, привязанного к определенному провайдеру. Аналог Bria (IPhine). Только добавить отображение баланса. От вас жду сроки и стоимость. PS ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт13 лет назад
нужен разработчик или команда модули авторизация на сервере прием данных с сервера, отображение получение данных от facebook api, vk api, forthsquare api ...Мобильные приложениянет заявокЗакрыт13 лет назад
Ищем дизайнера для разработки интерфейса приложения под Android и iOS. Опыт обязателен. Подробное ТЗ вышлю. В случае успешного сотрудничества возможны постоянные заказы.Мобильные приложениянет заявокЗакрыт13 лет назад
- $400
Нужно создать приложение с нуля. Приложение-будильник. Сигнал поступает при достижении пользователем заданной точки на карте. Пользователь отмечает на карте нужную ему точку и указывает радиус срабатывания. При достижении телефоном данной точки будет выдаваться сигнал/сообщение. ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт12 лет назад