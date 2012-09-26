Приложение на C++, Java, OpenGL

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Закрыт6 заявок166 просмотров

Для создания приложения требуется программист со знаниями C++, Java, OpenGL

Java
13 лет назад
Art-Media
Андрей 
38 лет
20 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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