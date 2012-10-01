Мы ищем талантливых программистов работающих на объектно ориентированных языках програмирования (java, python, ruby on rails), которые имеют опыт с платежными системами, API и опыт разработки мобильных/планшетных приложений (Androd, IOS ) Проект основывается ...
Требуется разработка приложения
Требуется разработчик приложения для iPhone/iPad/Android. Необходимо элементарное приложение для пользования определенной Информационной системой. Все подробности готовы направить потенциальным разработчикам заявки. Проект очень интересный.
Заявки фрилансеров
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