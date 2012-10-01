Требуется разработка приложения

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт6 заявок140 просмотров

Требуется разработчик приложения для iPhone/iPad/Android. Необходимо элементарное приложение для пользования определенной Информационной системой. Все подробности готовы направить потенциальным разработчикам заявки. Проект очень интересный.

Android
13 лет назад
Anex_a
Анна 
41 год
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

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