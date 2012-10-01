Есть приложение для iPad и в нем баг свзяанный с авторизацией в Фэсбуке. Нужно очень срочно поправить. Готовы платить за срочность.
Money collection / crowd funding
Мы ищем талантливых программистов работающих на объектно ориентированных языках програмирования (java, python, ruby on rails), которые имеют опыт с платежными системами, API и опыт разработки мобильных/планшетных приложений (Androd, IOS )
Проект основывается на создании сайта с приложениями подобных:
chipin.com, smartypig.com, payitsquare.com, createafund.com
с нашими собственными модификациями.
Пожалуйста, посмотрите:
youtube.com/watch?v=6J9yph0eC78&feature=player_embedded#!
Наше решение должно быть масштабируемым, и мы предпочитаем работать с разработчиками которые могут работать независимо..
Только заявки от команд / кандидатов с существующим качественным portfolio, подтверждающий имеющийся опыт будут рассмотрены.
--- DESIGN ---
Нам требуется очень качествнный и современный веб 2.0 дизайн сайта практически единый (не отличающийся) для сайта и приложения для планшетов. Мы будем оценивать вашу дизайн строго на основе ваших предыдущих работ. Если вы отличный программист то просто подавайте заявку на програмирование, мы сами найдем дизайнера.
Просьба четко указать в вашем предложении если вы хотите работать только над програмированием или програмированием с дизайном.
java, python, ruby on rails
дизайн
платежные системы
PayPal интеграция
API-разработка
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