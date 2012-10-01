Money collection / crowd funding

Мы ищем талантливых программистов работающих на объектно ориентированных языках програмирования (java, python, ruby on rails), которые имеют опыт с платежными системами, API и опыт разработки мобильных/планшетных приложений (Androd, IOS )

Проект основывается на создании сайта с приложениями подобных:

chipin.com, smartypig.com, payitsquare.com, createafund.com

с нашими собственными модификациями.

Пожалуйста, посмотрите:

youtube.com/watch?v=6J9yph0eC78&feature=player_embedded#!

Наше решение должно быть масштабируемым, и мы предпочитаем работать с разработчиками которые могут работать независимо..

Только заявки от команд / кандидатов с существующим качественным portfolio, подтверждающий имеющийся опыт будут рассмотрены.

--- DESIGN ---

Нам требуется очень качествнный и современный веб 2.0 дизайн сайта практически единый (не отличающийся) для сайта и приложения для планшетов. Мы будем оценивать вашу дизайн строго на основе ваших предыдущих работ. Если вы отличный программист то просто подавайте заявку на програмирование, мы сами найдем дизайнера.

Просьба четко указать в вашем предложении если вы хотите работать только над програмированием или програмированием с дизайном.

java, python, ruby on rails

дизайн

платежные системы

PayPal интеграция

API-разработка