Помогаю nixlike системам работать лучше, а также делаю:
аппаратный мониторинг серверов
обновление программного обеспечения
оптимизацию настроек для нагруженных проектов
мониторинг доступности ресурса
сбор статистики по нагрузке
резервное копирование
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Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
10 лет назад
Спасибо за помощь
$15
10 баллов
10 лет назад
Вопрос решён оперативно. Рекомендую!!!
$30
10 баллов
10 лет назад
Олег опытный специалист. Сразу обнаружил причину проблемы и так же быстро ее устранил. Предоставил развернутую консультацию. Очень рад сотрудничеству. Все на высшем уровне!!! Рекомендую!
$30
10 баллов
10 лет назад
Работа завершена быстро и качественно. Рекомендую!