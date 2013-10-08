5wards

Анатольевич 5wards

 
45 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад

Помогаю nixlike системам работать лучше, а также делаю:

аппаратный мониторинг серверов

обновление программного обеспечения

оптимизацию настроек для нагруженных проектов

мониторинг доступности ресурса

сбор статистики по нагрузке

резервное копирование

Отзывы заказчиков
df34td
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Настроить iOS устройства удаленно
Спасибо за помощь
Супер, рекомендую!
Ответный отзыв
allch
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$15
10 баллов
10 лет назад
MSSQL решить вопрос с авторизацией.
Вопрос решён оперативно. Рекомендую!!!
Супер, рекомендую!
Ответный отзыв
bebkozen
Евгений 
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Уменьшить нагрузку сайта на сервер
Олег опытный специалист. Сразу обнаружил причину проблемы и так же быстро ее устранил. Предоставил развернутую консультацию. Очень рад сотрудничеству. Все на высшем уровне!!! Рекомендую!
Супер, рекомендую!
Ответный отзыв
vlad85
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Создание нескольких процедур SQL Server
Работа завершена быстро и качественно. Рекомендую!
Супер, рекомендую!
Ответный отзыв