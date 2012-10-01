Приложение для iPhone и Android

Необходимо разработать приложение( iPhone и Android) для службы доставки продуктов.

Коротко, смысл в следующем: на сайте или "на бумаге" сканируются qrcode на основе которых формируется заказ.

Отсканировал, приложение спросило количество, ввел, можно сканировать дальше.

После всего, заказ можно править - менять кол-во, удалять позиции.

В настройках приложения указываются контактные данные (телефон, адрес), которые перед отправкой подставляются в заказ и в случае чего, могут быть изменены перед отправкой.

После чего заказ отправляется (скорее всего POST на url).

Какова цена и сроки на данное чудо?