Необходимо подобрать 2000 ключевых слов к следующим фразам: мед купить мед оптом поставка меда цветочный мед оптом продажа меда продажа меда оптом
Привлечение в группу
Привлечение в группу реальных людей. Пишите цену за 100 и 1000 чел вконтакте и одн
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $70
Доброго дня! Суть проблемы: Директ показывает 10 переходов. ЯМ фиксирует 5. То есть ровно в 2 раза меньше. Гугл аналитикс показывает в 5 раз больше. Смотрели за месяц, за неделю и за ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется провести SEO Аудит сайта. Над проектом работает оптимизатор в течении полных 3 месяцев. Нужно проверить его работу. Отчет обязателен. За ссылкой на сайт в личку.Поисковые системы (SEO)16 заявокЗакрыт13 лет назад
Рыболовный магазин в поисках исполнителя на продвижение магазина в соцсетях – файсбук и однокласники. Цели: - увеличение трафика ЦА с соцсетей в магазин и обратно - ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Веб студия ЛидерВеб - разыскивает Неутомимого SEO-специалиста. Кандидат подбирается на конкурсной основе. Работа производится удаленно! Обязанности: - продвижение под ПС; - координация работы контент-менеджера; - внутренняя оптимизация веб-сайтов. ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $150
По каким ключевым словам продвигается наш основной конкурент, на каких сайтах (с какими тиЦ и PR) покупает ссылки/ статьи, с какими анкорами, как затачивает страницу под тот или иной запрос и т.д. По итогу нужен ...Завершен13 лет назад
Нужна мощная рекламная компания в сети для сайта занимающегося продажей автомобилей со скидкой! От вас потребуется план, настройка и ведение рекламной компании (желательно привлечение целевой аудитории) 1. ...Завершен13 лет назад
Требуется консультация по поисковому продвижению сайта компании. Проблема такая: трафик с Яндекса и Гугла летом шел вверх, а сейчас в активный деловой сезон - сильно падает. Хотя все позиции в топ почти не меняются. Хотелось ...Поисковые системы (SEO)16 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо раскрутить сайт pchelki.in.ua как мотель (миниотель) по международной трассе под Киевом. При необходимости можно доработать сайтПоисковые системы (SEO)27 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Нужно провести полную внутреннюю оптимизацию сайта магазина детских игрушек. Что требуется: 1. провести анализ кода сайта 2. исправить косяки в коде 3. удалить лишние модули (если потребуется) 4. работа по ...Завершен13 лет назад