Настроить кампанию в веб-эффекторе

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт3 заявки90 просмотров

Нужно создать и качественно настроить кампанию в связке веб эффектор + миралинкс для сайта mobcredit.ru/. В приложенном файле таблица, откуда можно прикинуть количество ключей и тематику. Пишите цену и сроки создания кампаниии а также рекомендуем эффективный бюджет. А также отдельно ежемесячную цену поддержки кампании.

13 лет назад
szk87
38 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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