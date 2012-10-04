Бюджет по договоренности

Необходима поисковая оптимизация сайта (не раскрутка)

Нужна поисковая оптимизация 1 сайта, убрать технические ошибки если таковые есть, распределение ядра (ядро есть), перелинковка, описание, оптимизация кода и т. д.

Регион: Москва и область

Поисковая система: ЯНДЕКС

Предлагайте пожалуйста адекватные цены, предложения вроде "за 20тыс. возьмусь за работу и еще создам компанию в яндекс директе" не интересуют.

Банальный прогон по каталогам тоже не интересует.