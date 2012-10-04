Нужно почистить код, настроить перелинковку, скорректировать тайтлы и т.д. Сайт скину в личку. От Вас требуется указать сроки, стоимость и ссылку на подобные работы. В личку просьба не писать.
SEO-специалист на постоянку в Петербурге
Требуется SEO-специалист на постоянную удалённую работу в Петербурге.
Бюро интернет-маркетинга "MalinSeo" ищет специалиста на должность SEO-оптимизатора для удалённой работ над сайтами клиентов. Нужен человек на постоянную удалённую работу для ведение нескольких проектов (2-10). Нам нужно‚ чтобы над сайтами велась постоянная работа (улучшение сайтов с учётом SEO, выведение в ТОП). Как и когда Вы это делаете - не имеет значения. Мы готовы платить за это реальные деньги. Вы нам‚ мы Вам. Всё просто.
Оплата за каждый проект, либо оклад + % от проектов. Всё оговаривается.
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