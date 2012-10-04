SEO-специалист на постоянку в Петербурге

Требуется SEO-специалист на постоянную удалённую работу в Петербурге.

Бюро интернет-маркетинга "MalinSeo" ищет специалиста на должность SEO-оптимизатора для удалённой работ над сайтами клиентов. Нужен человек на постоянную удалённую работу для ведение нескольких проектов (2-10). Нам нужно‚ чтобы над сайтами велась постоянная работа (улучшение сайтов с учётом SEO, выведение в ТОП). Как и когда Вы это делаете - не имеет значения. Мы готовы платить за это реальные деньги. Вы нам‚ мы Вам. Всё просто.

Оплата за каждый проект, либо оклад + % от проектов. Всё оговаривается.