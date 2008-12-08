stilet69

Леонид Стасюков stilet69

 
54 годаРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
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  • Разработка сайта на CMS ModX

    Я уже объявлял подобный конкурс, но человек выигравший его попросту исчез. Поэтому снова открываю проект. Требуется проделать следующие работы: 1. Разработать дизайн. Надо добится некоего сходства по цветам и элементам дизайна с одним известным сайтом. Речь идет ...

    PHPMODXVoIP
    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Скрипт для ModX

    Требуется разработать под движок ModX скрипт калькулятора для быстрого расчета стоимости продукта. Такой же как на данной странице - http://v8.1c.ru/price/calc.htm . Более того этот скрипт вполне нормально скачивается при сохранении данной страницы. Он называется lp.js ...

    MODX
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разработка сайта на CMS ModX

    $400

    Требуется проделать следующие работы: 1. Разработать дизайн. Есть некий шаблон, однако его надо доработать. Надо добится некоего сходства по цветам и элементам дизайна с одним известным сайтом. Речь идет не копировании, а о некой общей идее, ...

    PHPMODX
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад