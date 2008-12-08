Требуется разработать под движок ModX скрипт калькулятора для быстрого расчета стоимости продукта. Такой же как на данной странице - http://v8.1c.ru/price/calc.htm . Более того этот скрипт вполне нормально скачивается при сохранении данной страницы. Он называется lp.js ...