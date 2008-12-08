Я уже объявлял подобный конкурс, но человек выигравший его попросту исчез. Поэтому снова открываю проект. Требуется проделать следующие работы: 1. Разработать дизайн. Надо добится некоего сходства по цветам и элементам дизайна с одним известным сайтом. Речь идет ...
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- Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется разработать под движок ModX скрипт калькулятора для быстрого расчета стоимости продукта. Такой же как на данной странице - http://v8.1c.ru/price/calc.htm . Более того этот скрипт вполне нормально скачивается при сохранении данной страницы. Он называется lp.js ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $400
Требуется проделать следующие работы: 1. Разработать дизайн. Есть некий шаблон, однако его надо доработать. Надо добится некоего сходства по цветам и элементам дизайна с одним известным сайтом. Речь идет не копировании, а о некой общей идее, ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Требуется верстальщик сайта DRUPAL. надо натянуть готовый дизайн на уже установленный на хостинге движок.HTML-верстка7 заявокЗакрыт15 лет назад