Создаю легкие в управлении и радующие глаз сайты.
Шестилетний опыт разработки концепции и дизайна сайтов, наполнения контентом и администрирования.
Четырехлетний опыт работы в интернет-рекламе (продвижение сайтов в рейтингах, регистрация в поисковых системах, повышение посещаемости, разработка семантического ядра сайта).
Для создания сайтов использую Joomla, WordPress, OsCommerce.
Основным направлением является разработка сайтов детской тематики.
Портфолио
- Путешествие к рождению161 просмотр
- Все для детей144 просмотра
- Семейный психолог104 просмотра
- Капельки101 просмотр
- Календарик112 просмотров
- Рекламный флаер144 просмотра
- Реклама магазина132 просмотра
- Детское творчество157 просмотров
- Детский сайт147 просмотров
- Тимпаляшка134 просмотра
- Рекламный флаер197 просмотров
- Морской пейзаж.124 просмотра