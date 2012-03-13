Создаю легкие в управлении и радующие глаз сайты.

Шестилетний опыт разработки концепции и дизайна сайтов, наполнения контентом и администрирования.

Четырехлетний опыт работы в интернет-рекламе (продвижение сайтов в рейтингах, регистрация в поисковых системах, повышение посещаемости, разработка семантического ядра сайта).

Для создания сайтов использую Joomla, WordPress, OsCommerce.

Основным направлением является разработка сайтов детской тематики.