$75
Требуется разработка дизайна упаковки замороженной курицы. Четырехцветная печать на пакет ПВД 180*310.
Дизайн продукции37 заявок
Закрыт
15 лет назад
Требуется разработка дизайна упаковки замороженной курицы. Четырехцветная печать на пакет ПВД 180*310.
Требуется проведение работ по серьезному - "белому" продвижению сайта оптовой продовольственной компании.
Создание сайта с поддержкой Flash-анимации для оптовой компаниии
Требуется обрисовка этикетки для замороженной продукции. Необходимы три варианта для: свинины, говядины, курицы. За работу готовы заплатить 100$. Образцы этикетки и информация необходимая для размещения имеется.