Задание: Нарисовать и представить 2 принта на детскую футболку: 1 идея принта - для ребенка в возрасте от 1 до 7 лет. 2 идея принта- для ...
Дизайн упаковки для продуктов питания
Требуется разработка дизайна упаковки замороженной курицы. Четырехцветная печать на пакет ПВД 180*310.
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