Дизайн упаковки для продуктов питания

Необходимо оформить автомобиль, "Газель" - цвета автомобиля белый и красный. Компания Safe Life занимается обеспечением пожаробезопасности объектов. Цель оформить автомобиль "Газель" со слоганом "Безопасная жизнь" и с торговым знаком и логотипом, ну и на ваше ...