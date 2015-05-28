Оформление автомобиля

# 1 — $

Необходимо оформить автомобиль, "Газель" - цвета автомобиля белый и красный. Компания Safe Life занимается обеспечением пожаробезопасности объектов. Цель оформить автомобиль "Газель" со слоганом "Безопасная жизнь" и с торговым знаком и логотипом, ну и на ваше усмотрение все что необходимо для донесения, любые элементы. Для полноты представления желательно оформить все это на какой нибудь вкусной 3д газели. Пример выполнения в атачменте, но там только с одной стороны, здесь же нужно со всех. И по утвержденному проекту выполнить в векторе развертку. Для полноты представления есть ролик 8 минут который мы сняли для этой компании 280 мб могу выложить если есть желание ознакомиться.

Срок рассмотрения предложения 2дня начиная с завтрашнего