Разработка дизайна упаковки

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  2. Дизайн продукции
Закрыт23 заявки666 просмотров
#1$

Необходимо разработать новый дизайн для упаковки помпы для бутилированной воды.

В прикрепленных файлах:

1) Старый дизайн упаковки

2) Логотип Компании

16 лет назад
Demidov
43 года
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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