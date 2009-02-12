Нужен видеооператор- монтажер с профессиональной камерой, проживающий в г.Киев. Съемка и монтаж 3-5 минутных роликов. Укажите стоимость 1 часа видеосъемки с монтажом. Портфолио.
Видеомонтаж9 заявок
Закрыт
16 лет назад
Нужен видеооператор- монтажер с профессиональной камерой, проживающий в г.Киев. Съемка и монтаж 3-5 минутных роликов. Укажите стоимость 1 часа видеосъемки с монтажом. Портфолио.
Нужен сайт-видеопортал аналог tvplace.ru, только с более вкусным дизайном. Обязательные условия: обеспечение бесперебойности работы сайта (т.к. он коммерческий), дальнейшее обслуживание сайта и местонахождение подрядчика в г.Киев. Указывайте сумму и ...