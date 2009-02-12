NeMarina

Марина Несвитайло NeMarina

 
48 лет
16 лет на фриланс-бирже
Была
16 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Нужен видеооператор

    Нужен видеооператор- монтажер с профессиональной камерой, проживающий в г.Киев. Съемка и монтаж 3-5 минутных роликов. Укажите стоимость 1 часа видеосъемки с монтажом. Портфолио.

    Видеомонтаж9 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужен сайт-видеопортал

    Нужен сайт-видеопортал аналог tvplace.ru, только с более вкусным дизайном. Обязательные условия: обеспечение бесперебойности работы сайта (т.к. он коммерческий), дальнейшее обслуживание сайта и местонахождение подрядчика в г.Киев. Указывайте сумму и ...

    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    16 лет назад