Сайт,файлы!

Требуется сделать сайт, несложный типа этого http://onlineru.ru, или этого http://www.wexe.com/ причем на них обоих очень много лишнего что не нужно, подробности в личке или в аське 351763535 спасибо
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Файлы (файл и скрин) загружает админ,он же ставит категорию файла(картинка,программа,музыка) на каждой странице справа и слева показываються скрины в рандом порядке. доступ к скачке файла через смс !
- Похожие заказы
- Сайты «под ключ»50 заявокЗакрыт15 лет назад
Trebujets sozdtaj sait na 5 jazikah na kakito cms siteme. Sait posveshon futbolnim komandam. Na saite dolzno prisutstvovatj: Baneri Novosti s arhivom novostei gorjacije novostji V odnom razdele castj informacii dolzna bit dostupna vsem i castj tolgo zaregestrirovanim polzovateljam Takze dolzen prisutsvovatj ...Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт15 лет назад
Есть киношный сайт написанный на ДЛЕ. Нужно создать 15-20 сайтов на ДЛЕ с разными прикрученными бесплатными шаблонами, почищенными от лишних ссылок и т.д. Я должен потом просто добавить базу и все. Стоимость не высокая, т.к. работы ...Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $5000
Разработка игрового проекта "под ключ". Направленность - азартные игры Online (на электронные деньги, на интерес). Базовая сборка - 10 игр. Дальше видно будет. В качестве примера наиболее успешный проект в этой сфере - igrun.com В общем-то, ничего сверхъестественного. ...Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужен сайт интернет-магазина mp3 файлов. Желателен опыт подобной работы.Сайты «под ключ»25 заявокЗакрыт15 лет назад
- $1000
http://taketest.ru/ - аналог нужен. То есть сайт, на котором будет ряд тестов. + Подключение смс-агрегатора.Сайты «под ключ»27 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужен интернет Аукцион наподобие swoopo .Сроки и стоимость присылайте на job--it[at]mail.ruСайты «под ключ»7 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Профессинальную доску объявлений продажи авто Дизайн есть Нужна верстка, натяжка, настройкаСайты «под ключ»1 исполнительЗавершен15 лет назад
Нужно несколько разных сайтов, ТЗ есть на каждый из них, нужен человек знающий )))Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен15 лет назад
Необходим сайт под ключ для ФЕДЕРАЦИИ ФИТНЕС МОДЕЛЬ РОССИИСайты «под ключ»34 заявкиЗакрыт15 лет назад