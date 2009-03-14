Проект для Alexsima

Требуется сделать сайт, несложный типа этого http://onlineru.ru, или этого http://www.wexe.com/ причем на них обоих очень много лишнего что не нужно, подробности в личке или в аське 351763535 спасибо
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Написать сайт туристической фирмы на Джумле согласно ТЗ
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