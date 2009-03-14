Проект для Alexsima

Сайты «под ключ»Завершен4 заявки210 просмотров
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Написать сайт туристической фирмы на Джумле согласно ТЗ

15 лет назад
Kovboy
52 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
AlexsimA
53 годаУкраина
18 лет в сервисе
Была
21 день назад
15 лет назад
$500
14 дней
Все было просто, понятно, приятно. Возникающие вопросы, корректировки и дополнения в проект решались и вносились оперативно. Что немаловажно Alexsima всегда на связи. Уверен, что этим проектом началось долгосрочное сотрудничество. Спасибо, здоровья, удачи и неиссякаемого источника вдохновения.
Только приятные впечатления о проекте.Только положительные эмоции. Четкое задание, никаких дополнительных просьб, как зачастую бывает. Просто отличный, коммуникабельный и легкий в общении человек. Спасибо огромное за проект, работала с удовольствием.
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