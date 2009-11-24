Нужно переделать программу keeper и интегрировать

Задание выполнено до конца небыло. За 3 недели были и то не до конца внедрен дизайн на сайт для keeper. Всё это объяснили личными причинами отца положили и т.д. Заплатил за это 150$, что считаю очень дорого. Из них ничего не вернули. Обещали выслать то что делали еще, дизайн для keeper предлагали и т.д. ничего так и не выслали. Вообщем работой с заказчиком не доволен, было потрачено только зря время.