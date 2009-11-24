Нужно переделать программу keeper и интегрировать

Прикладное ПОЗакрыт2 заявки511 просмотров
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Нужно интегрировать новый дизайн в сайт http://monhyip.net/keeper/home.php и интегрировать дизайн в программу profikeeper и её переделать и дополнить платежные системы, если есть возможность.

Дизайн программы и сайта уже готов.

Программа сделана на Delphi

Сайт выглядит вот так http://monhyip.net/keeper/home.php

Скачать программу можно тут http://monhyip.net/keeper/files/profikeeper182.zip

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14 лет назад
reload999
Антон 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
CodingStudio
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
14 лет назад
$250
5 дней
Задание выполнено до конца небыло. За 3 недели были и то не до конца внедрен дизайн на сайт для keeper. Всё это объяснили личными причинами отца положили и т.д. Заплатил за это 150$, что считаю очень дорого. Из них ничего не вернули. Обещали выслать то что делали еще, дизайн для keeper предлагали и т.д. ничего так и не выслали. Вообщем работой с заказчиком не доволен, было потрачено только зря время.
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