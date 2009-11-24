Редактор текстовых данных

Нужно сделать на Делфи небольшую программку по вводу текстовых данных.

Допустим есть поле - Погода на суббота и внизу текстовое поле для ввода данных. В это поле вводишь данные и сохраняеешь.

Вот вся программа состоит из таких полей.

Выслушаю ваши предложения. Предложения оставлять здесь.