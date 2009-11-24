Проектир. 3d-объектов, интерактивная комп. графика

Есть ПО написанное из исходников (vs 2008 с++) http://www.geopainting.com/ru Для его выпуска необходимы некоторые изменения по указанному ТЗ Требования: с++ сделать быстро и хорошо :) работы приблизительно на 2 недели в дальнейшем рассматривается вопрос о поддержке этого ПО - новые версии. От ...
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Тема проекта:
Проектирование композитных трехмерных объектов/сцен и разработка приложения интерактивной компьютерной графики.
ТЗ:
разработать интерактивную программу на языке c/c++, реализующую процесс построения и визуализацию трехмерного объекта/сцены с элементами динамики, на основе использования стандартной библиотеки объемной графики в соответствии со следующими требованиями:
1) используемая библиотека - openGL
2) базовый объект/сцена - *
3) степень детализации - не менее 30-40 примитивных объектов, не менее 50 граней, должны быть использованы все основные базовые объекты openGL
4) реализация динамики по средствам задания траектории и скорости движения при управлении объектом, как в автоматическом демонстрационнном режиме, так и в режиме взаимодействия с пользователем
5) дополнительно требуется реализация локального движения частей объекта, перемещение источников освещения, наложение текстур и др. спец. эфектов, в зависимости от типа объекта**
6) TO: PC Pentium IV 500 МГц.
7) программные средства (ПО): OC - Windows XP; Visual C++.
Дополнение:
Возможен случай заказа сразу двух похожих проектов:
* - реактивный истребитель / парусная яхта
** - пламя из дюз двигателя, изменение геометрии крыла / движение паруса
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