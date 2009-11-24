Проектир. 3d-объектов, интерактивная комп. графика

Тема проекта:

Проектирование композитных трехмерных объектов/сцен и разработка приложения интерактивной компьютерной графики.

ТЗ:

разработать интерактивную программу на языке c/c++, реализующую процесс построения и визуализацию трехмерного объекта/сцены с элементами динамики, на основе использования стандартной библиотеки объемной графики в соответствии со следующими требованиями:

1) используемая библиотека - openGL

2) базовый объект/сцена - *

3) степень детализации - не менее 30-40 примитивных объектов, не менее 50 граней, должны быть использованы все основные базовые объекты openGL

4) реализация динамики по средствам задания траектории и скорости движения при управлении объектом, как в автоматическом демонстрационнном режиме, так и в режиме взаимодействия с пользователем

5) дополнительно требуется реализация локального движения частей объекта, перемещение источников освещения, наложение текстур и др. спец. эфектов, в зависимости от типа объекта**

6) TO: PC Pentium IV 500 МГц.

7) программные средства (ПО): OC - Windows XP; Visual C++.

Дополнение:

Возможен случай заказа сразу двух похожих проектов:

* - реактивный истребитель / парусная яхта

** - пламя из дюз двигателя, изменение геометрии крыла / движение паруса