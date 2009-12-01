Генератор документа на базе шаблона в Office

Прикладное ПОЗавершен12 заявок397 просмотров
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Уважаемые коллеги,

стоит следующая задача:

1. Имеется база в Excel в следующем формате (см образец записей во вложении)

2. Необходимо любыми удобными методами сделать так чтобы оператор базы одним нажатием куда-то легко и просто генерил Вордовский документ (фактически подставлялись в шаблон данные из базы).

В заявке прошу указать следующее

1. Точную стоимость и срок работы

2. Каким методом будете решать задачу

P.S. предложения все еще принимаются (предпочтительно на VBA)

14 лет назад
inoline
39 летСербия
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранные исполнители
alyon_ka
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$20
2 дня
Оперативная и качественная работа! рекомендую!
Отличный заказчик во всех отношениях!
hatmaster
46 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$25
7 дней
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