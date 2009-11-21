Обработка 2-х выпадающих списков через JAVA SCRIPT

На странице есть два выпадающих списка:

1. Выводить по 10, 20, 50 объявлений на страницу (PerPage).

2. Сортировать по Цене, Возрасту, Дате (SortBy).

Надо чтобы при выборе значения из любого списка происходил бы запрос на сервер вида sitename.ru/?PerPage=10 или sitename.ru/?SortBy=Price.

Причем если было выбрано одно из значений, при выборе второго первое не должно сбрасываться. Например, было выбрано sitename.ru/?PerPage=10. Затем выбирается сортировать по цене. Запрос должен быть sitename.ru/?PerPage=10&SortBy=price. И наоборот.

Сейчас есть ф-я, но она работает с одним значением. Как сделать с двумя?

...

function PerPage(obj) {

if(obj == null) return;

try { location.href = '\/bulletins\/?PerPage=' + obj.options[obj.selectedIndex].value } catch(e) {};

}

Скрипт должен работать со всеми основными браузерами (Opera, IE, Firefox, Chrome).

Заинтересовавшихся прошу указать сроки и вашу цену.