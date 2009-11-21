Изменить структуру урлов на Livestreet

Магазин на базе cscart(наследник OsCommerce) переверстать и заточить под определенные задачи. Краткое описание см. в аттаче. Весь описаный и требуемый функционал уже есть в cscart. Хотя если есть другие движки, более лучшие, удовлетворяющие условиям. Готов выслушать предложения