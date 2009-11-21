Изменить структуру урлов на Livestreet

Магазин на базе cscart(наследник OsCommerce) переверстать и заточить под определенные задачи. Краткое описание см. в аттаче. Весь описаный и требуемый функционал уже есть в cscart. Хотя если есть другие движки, более лучшие, удовлетворяющие условиям. Готов выслушать предложения
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток.
Задача такая: сейчас в livestreet структура урлов такая - site.ru/blog/1.html
необходимо изменить, например, на site.ru/blogS/1.html
С нетерпением жду предложений. Заранее спасибо
- Похожие заказы
- $250Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
После того как будет человек, дам ТЗ на доработку уже существующего скриптаВеб-программирование7 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно написать простой скрипт на PHP Вкратце суть: Скрипт переходит по ссылкам сайта, ищет те ссылки, которые ведут на страницы 404 Затем удаляет, либо заменяет эти ссылки на заранее предопределенную Скрипт должен работать быстро, технично, без глюков. Сайт(ы) состоят из ...Закрыт14 лет назад
- $25
Необходимо деактивировать кнопку "Submit" пока в поле textarea не будет заданного кол-ва знаков. Запретить копирование текста из textarea. Что уже есть: Есть счетчик знаков (и работает на сайте) в текстовом поле (взято отсюда http://chtivo.webhost.ru/articles/widgets2.php ): // prototype-analog function $(obj) ...Завершен14 лет назад
Доброго времени суток. Нужно сделать форму заказа, чтоб работала под jomla 1.5.5 пример мжно посмотреть тут: http://www.voda-da.ru/ofor.htm точнее обьясню по факту. жду конкретных предложений аська338995615 [email protected]Завершен14 лет назад
На странице есть два выпадающих списка: 1. Выводить по 10, 20, 50 объявлений на страницу (PerPage). 2. Сортировать по Цене, Возрасту, Дате (SortBy). Надо чтобы при выборе значения из любого списка происходил бы запрос на сервер вида sitename.ru/?PerPage=10 ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт14 лет назад
Вот, что мне необходимо: написание грабберов к сайтам "донорам" - интернет магазинам фото - видео техники приккручиваеются грабберы к интернет магазину shop-script граббер должен скачивать картинки ,цену, название лота,описание,харктеристики . на нашем сайте товар выводится в соответствующих категориях ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Необходимо создать небольшой движок для сайта аватарок! Использование PHP и MySQL С админкой Удобная настройка шаблона Пример сайта и шаблон предоставляю! Ознакомиться с возможностями можно здесь http://viste.ru/aread.txt Оплата WebMoney WMR Жду ваших предложений!Закрыт14 лет назад
- $105
Задание простое. Есть конфигурационные файлы XML - 4шт. Необходимо создать интерфейс, чтобы этими файлами можно было управлять. Внешний вид(верстка) прилагаются. Технологии: PHP+XML Предлагаю ознакомиться с заданием: http://www.setupsite.ru/upload/tzcdiu.rar Бюджет: 3000 рублей Сроки: Вторник, 24 ноября 2009Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $1000
Требуется опытный веб разработчки который готов создать так называемую парковку доменов, подобие parking.ua или ник.ру Оплата состоится по договоренности часть суммы предоплата вторая чатсь после завершения и тестирования паркинга, хотелось реазиловать некоторые функции которые ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад