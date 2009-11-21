Создание сайта

Веб-программированиеЗакрыт14 заявок365 просмотров
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Необходимо создать сайт с возможностью регистрации пользователей 10 статическими страницами информации, форумом, 3 станицами информации появляющимися по результатам прохождения тестирования.

Дизайн сайта не нужен (уже готов). Тесты разрабатывать не надо.

Нужно качественно сделать систему регистрации пользователей (около 1000 новых пользоваттелей ежедневно)

форум, управление "зависимыми" страницами информации, верстку на основе готового макета.

Предполагалось использование платформы ASP.net, php+mySQL.

Вариант реализации и сумму готов обсуждать.

Примерный вариант - www.rabotadoma-perm.ru

14 лет назад
beratung
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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