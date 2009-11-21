Приложение для Вконтакте

Интересует создание whois сервиса со следующими возможностями: Первое 1. Информация о домене должна браться напрямую из TC-RIPN 2. Подбор доменного имени должен быть такой: есть три строки в которые вводяться 2.1 тематика 2.2 ключевые слова 1 2.3 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать приложение для соц сети Вконтакте (FLASH API)
не знаю с чем сравнить... по функционалу что-то похожее на http://vkontakte.ru/app772154 но сложнее. Собственно идею сюда писать не буду )
Интересует примерная цена. Пишите вашу примерную стоимость за создание такого приложения как указал выше, от него буду отталкиваться.
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