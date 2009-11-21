Приложение для Вконтакте

Нужно создать приложение для соц сети Вконтакте (FLASH API)

не знаю с чем сравнить... по функционалу что-то похожее на http://vkontakte.ru/app772154 но сложнее. Собственно идею сюда писать не буду )

Интересует примерная цена. Пишите вашу примерную стоимость за создание такого приложения как указал выше, от него буду отталкиваться.