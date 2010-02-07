Php-сайт для продажи файлов

Веб-программированиеЗавершен13 заявок349 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Что хотелось бы на http://www.uget.ru/r2r/.

Срок 2 недели.

Постоплата или сбс.

PHP
14 лет назад
labber
64 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
nifus
Иван 
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$250
7 дней
Человек дела - такое осталось впечатление. Самостоятельно и быстро выработал решение по способу добавления контента. В итоге получился очень удобный и точный инструмент. Было, также и другое решение в части cms, неожиданное, но весьма экономичное. Нужна светлая голова - обращайтесь к Александру.
  • Похожие заказы

  • Скрипт PHP - поиск и удаление (замена) 404 ссылок

    Нужно написать простой скрипт на PHP Вкратце суть: Скрипт переходит по ссылкам сайта, ищет те ссылки, которые ведут на страницы 404 Затем удаляет, либо заменяет эти ссылки на заранее предопределенную Скрипт должен работать быстро, технично, без глюков. Сайт(ы) состоят из ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Написать (дописать) ява-скрипт

    $25

    Необходимо деактивировать кнопку "Submit" пока в поле textarea не будет заданного кол-ва знаков. Запретить копирование текста из textarea. Что уже есть: Есть счетчик знаков (и работает на сайте) в текстовом поле (взято отсюда http://chtivo.webhost.ru/articles/widgets2.php ): // prototype-analog function $(obj) ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Форма обратной связи (форма заявки/заказа)

    Доброго времени суток. Нужно сделать форму заказа, чтоб работала под jomla 1.5.5 пример мжно посмотреть тут: http://www.voda-da.ru/ofor.htm точнее обьясню по факту. жду конкретных предложений аська338995615 [email protected]

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Обработка 2-х выпадающих списков через JAVA SCRIPT

    На странице есть два выпадающих списка: 1. Выводить по 10, 20, 50 объявлений на страницу (PerPage). 2. Сортировать по Цене, Возрасту, Дате (SortBy). Надо чтобы при выборе значения из любого списка происходил бы запрос на сервер вида sitename.ru/?PerPage=10 ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Парсер , граббер

    Вот, что мне необходимо: написание грабберов к сайтам "донорам" - интернет магазинам фото - видео техники приккручиваеются грабберы к интернет магазину shop-script граббер должен скачивать картинки ,цену, название лота,описание,харктеристики . на нашем сайте товар выводится в соответствующих категориях ...

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Движок для сайта аватаров

    $50

    Необходимо создать небольшой движок для сайта аватарок! Использование PHP и MySQL С админкой Удобная настройка шаблона Пример сайта и шаблон предоставляю! Ознакомиться с возможностями можно здесь http://viste.ru/aread.txt Оплата WebMoney WMR Жду ваших предложений!

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Необходимо спрограммировать интерфейс управления.

    $105

    Задание простое. Есть конфигурационные файлы XML - 4шт. Необходимо создать интерфейс, чтобы этими файлами можно было управлять. Внешний вид(верстка) прилагаются. Технологии: PHP+XML Предлагаю ознакомиться с заданием: http://www.setupsite.ru/upload/tzcdiu.rar Бюджет: 3000 рублей Сроки: Вторник, 24 ноября 2009

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание парковки доменов

    $1000

    Требуется опытный веб разработчки который готов создать так называемую парковку доменов, подобие parking.ua или ник.ру Оплата состоится по договоренности часть суммы предоплата вторая чатсь после завершения и тестирования паркинга, хотелось реазиловать некоторые функции которые ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад