Php-сайт для продажи файлов

Человек дела - такое осталось впечатление. Самостоятельно и быстро выработал решение по способу добавления контента. В итоге получился очень удобный и точный инструмент. Было, также и другое решение в части cms, неожиданное, но весьма экономичное. Нужна светлая голова - обращайтесь к Александру.