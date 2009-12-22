Посадить на cms, портфолио, флеш. Можно отдельно.

Веб-программированиеЗавершен5 заявок254 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно выполнить программную часть по разработке сайта.

Подробности в ТЗ. (шаблоны страниц вышлю на почту исполнителю).

Главное - скрипт портфолио. Хочу выполнить его на php или аяксе. Флеш не предлагайте. Важно! Быстродействие, плавность, легкость наполнения.

Также хочу по максимуму в сайте использовать аякс (перелистывание страниц, блог).

Предложения можно сюда или в личку, пишите сразу обязательно: что вы готовы выполнить, в какой срок, цену, что вам для этого необходимо, условия работы, методы выполнения. Предоплату платить не буду, но готова оплачивать поэтапно. Если собираетесь сажать сайт, сразу укажите cms, платная она или нет, её особенности, плюсы и минусы.

Времени очень мало и тем, кто не напишет вышеперечисленное, отвечать не буду.

Безответственных исполнителей а также исполнителей не имеющих достаточного опыта для выполнения данных работ и отзывов от клиентов прошу не беспокоить!!!

14 лет назад
Siana
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
Выбранный исполнитель
mirsaytov
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$600
15 дней
Евгений проявил себя общительным и позитивным человеком с самого начала. Адекватно подошел к вопросу, посоветовал cms и проконсультировал по техническим вопросам, в результате чего пришли к отличному скрипту портфолио. В итоге выбрали cms Daneo, но почти все модули Евгений написал сам. Админка получилась удобной и легкой. Сам сайт не отличается от шаблонов предоставленных дизайнером, что очень радует! Всё работает быстро и красиво. В общем, хочу сказать большое спасибо Евгению за профессиональный подход к делу, гибкость (все поправки внес быстро), позитивное общение и отсутствие напрягов с его стороны! В дальнейшем буду работать только с ним и уже даже запланировали проект. Очень довольна и всем советую с ним сотрудничать! Такого программера не просто найти.
Очень доволен сотрудничеством. С самого начала было четкое техническое задание, оплата поступила своевременно. Только положительные эмоции. С огромным удовольствием продолжу дальнейшее сотрудничество.
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