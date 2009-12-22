Посадить на cms, портфолио, флеш. Можно отдельно.

Написать скрипт , парсит новости с сайт(3-х) сайтов и публикует их как новость на сайту ucoz с картинкой. Первая часть (сбор уникальных данных) готова, так же готова авторизация на юкозе, осталось доработать саму публикацию новости
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно выполнить программную часть по разработке сайта.
Подробности в ТЗ. (шаблоны страниц вышлю на почту исполнителю).
Главное - скрипт портфолио. Хочу выполнить его на php или аяксе. Флеш не предлагайте. Важно! Быстродействие, плавность, легкость наполнения.
Также хочу по максимуму в сайте использовать аякс (перелистывание страниц, блог).
Предложения можно сюда или в личку, пишите сразу обязательно: что вы готовы выполнить, в какой срок, цену, что вам для этого необходимо, условия работы, методы выполнения. Предоплату платить не буду, но готова оплачивать поэтапно. Если собираетесь сажать сайт, сразу укажите cms, платная она или нет, её особенности, плюсы и минусы.
Времени очень мало и тем, кто не напишет вышеперечисленное, отвечать не буду.
Безответственных исполнителей а также исполнителей не имеющих достаточного опыта для выполнения данных работ и отзывов от клиентов прошу не беспокоить!!!
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