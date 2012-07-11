Приветствую всех заинтересованных на моей страничке на этом сайте.

Основной сферой моей деятельности является дизайн интерьера жилого и общественного пространства и воплощение наших дизайн-проектов в жизнь.

В качестве хобби и дополнительной деятельности занимаюсь менеджментом проектов в сфере создания интернет-сайтов.

Пока у меня немного таких "детей", но надеюсь, их количество будет расти) Занимаюсь этим потому, что мне интересно и я ЗА красивый и правильный интернет. Не все компании понимают, какой сайт им нужен, для каких целей они его создают, как он должен выглядеть и каким функционалом обладать. Я помогаю со всем этим определиться. У меня есть дизайнеры и программисты, копирайтеры, с которыми сотрудничаю, знаю их уровень и качество работы. Составляю для них правильное и грамотное тз, контролирую сроки, качество и отвечаю перед Вами за результат.

Третья сфера моей деятельности - CEO оптимизация сайта и раскрутка. Этим я занимаюсь уже два года и очень увлекаюсь. В основном для себя. Но с радостью возьму проекты в данном направлении за умеренную плату, так как оно очень интересно и есть желание в нем развиваться.

Моё жизненное кредо: ответственность, творчество, анализ.

Буду рада сотрудничеству с адекватными заказчиками и исполнителями.

Спасибо, что не поленились прочесть описание моей скромной персоны) Удачи Вам и всех Благ!))