Дизайн сайта для дизайнера интерьера

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен13 заявок191 просмотр

ТЗ исполнителю

16 лет назад
Siana
36 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранный исполнитель

De_And_De
42 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
$300
5 дней
Работаю с Сергеем не в первый раз и снова осталась очень довольна сотрудничеством, в чём и не сомневалась. Буду, естественно, заказывать только у него и дальше, чего и всем советую! Качество превосходит все ожидания, работать легко и приятно - всё что нужно. Спасибо!
Я тоже очень доволен нашим сотрудничеством, Инесса ... надеюсь на скорое дальнейшее :) ... И тебе спасибо! ...

Заявки фрилансеров

De_And_De
42 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн сайта автомобильной тематики

    Название фирмы- SUPERB Auto Leasing Разработать легкий и стильный дизайн + логотип. Занимается продажей автомобилей в кредит, продажа подержанных автомобилей Цветовая гамма на ваше усмотрение. Названия раздедлов и подробное ТЗ отправим ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Простой дизайн и верстка

    $30

    Нужен простой дизайн и верстка. ЗА ПОДРОБНОСТЯМИ В ПМ. На выходных буду отсутствовать. Всем отвечу или сегодня или в понедельник. Особое предпочтение фрилансерам из Киева, нужен надежный человек для ...

    Дизайн сайтов21 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн главной страницы продающего сайта

    $100

    Требуется дизайн главной страницы продающего сайта. Схема прилагается. Остальные подробности выбранному исполнителю. Очень желательно, чтобы подобные работы были в портфолио, по этому критерию и будем выбирать. Срок выполнения - 1-2 дня после выбора вас ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Структура и дизайн интерфейса сайта

    Намечен крупный проект. Для крупного интернет - магазина (порядка 8000 заказов в день) нужно разработать новую, более удобную структуру и дизайн интерфейса. Интересует Большой опыт с КРУПНЫМИ проектами. Более детально с каждым кандидатом или ...

    Дизайн сайтов34 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Редизайн сайта + нарезка

    Необходимо сделать редизайн сайта и html-нарезку. Тематика - генератор поздравительных текстов с смс-оплатой. Требования: креативность графических решений, легкость, удобство.

    HTML
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разработать дизайн сайта + выполнить html-нарезку

    $400

    Необходимо разработать дизайн сайта. Функциональность – электронная коммерция (интернет-магазин) + социальная сеть, тематика – подарки. Требуется разработка дизайна для первой, рабочей (не production) версии сайта. Пожелания по дизайну – простота, ...

    HTML
    Дизайн сайтов60 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Подогнать макет страниц сайта под разрешение 1024

    $50

    Имееются макеты страниц сайта, сработанные под разрешение экрана 1180 пикселей. Необходимо ужать перекомпоновкой блоков или еще каким-то образом, до разрешения 980 пикселей. Пример одной из страниц прилагается.

    Дизайн сайтов20 заявок
    Закрыт
    16 лет назад