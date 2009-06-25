Дизайн сайта для дизайнера интерьера

Работаю с Сергеем не в первый раз и снова осталась очень довольна сотрудничеством, в чём и не сомневалась. Буду, естественно, заказывать только у него и дальше, чего и всем советую! Качество превосходит все ожидания, работать легко и приятно - всё что нужно. Спасибо!