Простой дизайн и верстка

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт21 заявка385 просмотров

Нужен простой дизайн и верстка. ЗА ПОДРОБНОСТЯМИ В ПМ.

На выходных буду отсутствовать. Всем отвечу или сегодня или в понедельник.

Особое предпочтение фрилансерам из Киева, нужен надежный человек для дальнейшей роботы.

Не пишите пожалуйста в ICQ, а только в личку. Так легче ориентироваться.

16 лет назад
Garret
37 лет
20 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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