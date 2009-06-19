Нужен простой дизайн и верстка. ЗА ПОДРОБНОСТЯМИ В ПМ.

На выходных буду отсутствовать. Всем отвечу или сегодня или в понедельник.

Особое предпочтение фрилансерам из Киева, нужен надежный человек для дальнейшей роботы.

Не пишите пожалуйста в ICQ, а только в личку. Так легче ориентироваться.