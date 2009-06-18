Здравствуйте! Нужен дизайн и верстка поисковика. Есть уже готовый с нуля делать не надо, просто изменить иконки, кнопки, цвета и т.д. Возможно кто-то уже делал подобные проекты, было бы просто отлично. ...
Подогнать макет страниц сайта под разрешение 1024
Имееются макеты страниц сайта, сработанные под разрешение экрана 1180 пикселей.
Необходимо ужать перекомпоновкой блоков или еще каким-то образом, до разрешения 980 пикселей.
Пример одной из страниц прилагается.
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