Подогнать макет страниц сайта под разрешение 1024

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт20 заявок233 просмотра

Имееются макеты страниц сайта, сработанные под разрешение экрана 1180 пикселей.

Необходимо ужать перекомпоновкой блоков или еще каким-то образом, до разрешения 980 пикселей.

Пример одной из страниц прилагается.

16 лет назад
n-c-p
Mikhail 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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