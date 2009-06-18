Дизайн для Ucoz

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт14 заявок400 просмотров

Для сайта ps3.by нужно полностью переделать дизайн стандартного шаблона ucoz.

Новый диз должен быть на тему PlayStation3.

Дополнительно: Для тем форума нужно нарисовать иконки. Для сайта нужно нарисовать кнопку 88x31.

За основу нужно брать стандартный шаблон ucoz Дизайн #491, или похожий (т.е. блоки меню слева и справа, посредине текст.) Фон текста должен быть светлым, текст должен быть темным. Шапка, футер и меню навигации сайта должны быть нарисованы в черно-серебристых цветах - это цвета PlayStation 3.

16 лет назад
ps3by
40 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

FanDes
Илья 
33 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад
$40
1 день

Заявки фрилансеров

FanDes
Илья 
33 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад