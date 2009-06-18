Дизайн для Ucoz

Для сайта ps3.by нужно полностью переделать дизайн стандартного шаблона ucoz.

Новый диз должен быть на тему PlayStation3.

Дополнительно: Для тем форума нужно нарисовать иконки. Для сайта нужно нарисовать кнопку 88x31.

За основу нужно брать стандартный шаблон ucoz Дизайн #491, или похожий (т.е. блоки меню слева и справа, посредине текст.) Фон текста должен быть светлым, текст должен быть темным. Шапка, футер и меню навигации сайта должны быть нарисованы в черно-серебристых цветах - это цвета PlayStation 3.