Дизайн интернет магазина - конкурс

# 1 — $

Есть вот такой проект http://vipsurprise.ru/

нужен редизайн. тут будет все самое ДОРОГОЕ. То есть vip

по дизайну - требуется итальянский стиль

В пример московский ресторан прадо.

http://www.prado-cafe.ru/

там в событиях есть картинки. Тока кривовато работает сайт

Нужен дизайн в стиле похожем на оформление прадо.

Дизайн с эл-тами декора в стиле Эпохи возрождения - солидный, золото, барельефы (фрески) - что-то такое

Дизайн желательно делать с учетом того что в дальнейшем будет натягиваться на Virtuamart

Ставим на конкурс, потому-что надо рассмотреть различные идеи. Срок сдачи понедельник первая половина дня