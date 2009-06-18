Дизайн интернет магазина - конкурс

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт10 заявок792 просмотра
#1$

Есть вот такой проект http://vipsurprise.ru/

нужен редизайн. тут будет все самое ДОРОГОЕ. То есть vip

по дизайну - требуется итальянский стиль

В пример московский ресторан прадо.

http://www.prado-cafe.ru/

там в событиях есть картинки. Тока кривовато работает сайт

Нужен дизайн в стиле похожем на оформление прадо.

Дизайн  с эл-тами декора в стиле Эпохи возрождения - солидный, золото, барельефы (фрески) - что-то такое 

Дизайн желательно делать с учетом того что в дальнейшем будет натягиваться на Virtuamart

Ставим на конкурс, потому-что надо рассмотреть различные идеи. Срок сдачи понедельник первая половина дня

16 лет назад
Vir12
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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