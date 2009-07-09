Шаблон для cms DLE

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен13 заявок205 просмотров

Требуется создать идеальный шаблон для сайта, работающего на DLE.

Качественный, графически-четкий дизайн одного города.

Предлагайте кто и за скока. Какие вами были уже созданы дизайны DLE показать обязательно.

DLE
16 лет назад
rammex
40 лет
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

webbrend
Антон 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
$10
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

webbrend
Антон 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад