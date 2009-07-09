Нужно нарисовать дизайн сайта. Есть тех. задание. Быстро. Качественно. Кидайте примеры работ на эту тематику! ВНИМАНИЕ!!! ОБРАЩУЮ ВНИМАНИЕ НА ПОРТФОЛИО!!!
Шаблон для cms DLE
Требуется создать идеальный шаблон для сайта, работающего на DLE.
Качественный, графически-четкий дизайн одного города.
Предлагайте кто и за скока. Какие вами были уже созданы дизайны DLE показать обязательно.
Выбранный исполнитель
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