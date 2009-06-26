Дизайн сайта мед.клиники

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен83 заявки771 просмотр

Нужно нарисовать дизайн сайта. Есть тех. задание. Быстро. Качественно. Кидайте примеры работ на эту тематику!

ВНИМАНИЕ!!! ОБРАЩУЮ ВНИМАНИЕ НА ПОРТФОЛИО!!!

16 лет назад
andypoll
34 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

janizary
Антон 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$100
4 дня
Спасибо большое за работу! Хорошо потрудился. Рекомендую!
Спасибо за интересный заказ! Рекомендую человека, как отвественного заказчика.

Заявки фрилансеров

janizary
Антон 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Редизайн 3-х сайтов

    $150

    Есть 3 интернет-магазина: http://www.newsteroid.com http://www.infofitness.net http://www.extreme-fitness.net Нужно сделать редизайн всех 3-х сайтов так, чтобы в конечном итоге сайты смотрелись более профессионально, солидно и привлекательно. Основные условия. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Шапка-логотип для сайта

    Требуется нарисовать Шапку-Логотип для сайта. Тематика "CMS" система управления контентом. Тип дизайна - Не резиновая страница по центру (как Блог) Ширина страницы 900px Логотип может быть ...

    Дизайн сайтов25 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн 1+8 сайтов (Автопортал)

    $1000

    Дизайн для дистрибьютра автомашин. Желательно опыт в разработке дизайна данного направления (Авто и др.). Дизайн должен соответствовать европейским аналогам и др. Все предложения на аську, порфолио и ссылки на разработанные дизайны обязательны!!!

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн сайта

    $100

    Здравствуйте нужен дизайн для сайта gyga.ru бюджет за дизайн до 65 $ Можете с версткой? бюджет на сайт 100$ Предложения без портфолио не рассматриваю!!!!

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Темплейт для интернет-магазина

    $150

    Разработать темплейт для интернет магазина сотовых телефонов. Пример: http://www.lux-replica-phones.com Составляющие: - Главная страница - Карточка товара - Корзина Подробности после предоставления портфеля.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн сайта, тема - защита от шпионажа

    Нарисовать дизайн сайта. Компания занимается производством оборудования по технической защите информации, безопасности обьектов (камеры скрытого видеонаблюдения, защита от жучков, охранная сигнализация и тд) Просьба о стоимости услуг и ссылку на портфолио указывать в теле ...

    Дизайн сайтов65 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужен очень красивый макет для ИМ подарков

    Нужен очень красивый макет для интернет-магазина подарков: яркий, насыщенный сочными цветами (не в ущерб восприимчивости посетителей, конечно), оригинальный (красивый подвал, линии, продумать шрифты, узкая "шапка" планируется на флеш), элементы дизайна по всему сайту.

    Дизайн сайтов53 заявки
    Закрыт
    16 лет назад