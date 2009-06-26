Дизайн сайта мед.клиники

Есть 3 интернет-магазина: http://www.newsteroid.com http://www.infofitness.net http://www.extreme-fitness.net Нужно сделать редизайн всех 3-х сайтов так, чтобы в конечном итоге сайты смотрелись более профессионально, солидно и привлекательно. Основные условия. ...