Есть 3 интернет-магазина: http://www.newsteroid.com http://www.infofitness.net http://www.extreme-fitness.net Нужно сделать редизайн всех 3-х сайтов так, чтобы в конечном итоге сайты смотрелись более профессионально, солидно и привлекательно. Основные условия. ...
Дизайн сайта мед.клиники
Нужно нарисовать дизайн сайта. Есть тех. задание. Быстро. Качественно. Кидайте примеры работ на эту тематику!
ВНИМАНИЕ!!! ОБРАЩУЮ ВНИМАНИЕ НА ПОРТФОЛИО!!!
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