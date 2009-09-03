Нарисовать дизайн сайта. Компания занимается производством оборудования по технической защите информации, безопасности обьектов (камеры скрытого видеонаблюдения, защита от жучков, охранная сигнализация и тд) Просьба о стоимости услуг и ссылку на портфолио указывать в теле ...
Редизайн 3-х сайтов
Есть 3 интернет-магазина:
http://www.extreme-fitness.net
Нужно сделать редизайн всех 3-х сайтов так, чтобы в конечном итоге сайты смотрелись более профессионально, солидно и привлекательно. Основные условия.
1) Новый дизайн должен быть преемственным по отношению к текущему. То есть старый клиент зашедший на обновлённый сайт должен "узнать" сайт. В этом ключе желательным было бы как минимум примерно сохранить цветовую гамму сайта. Обязательно сохранить основную структуру сайта. Фактически можно использовать частично текущие графические элементы, например изображения атлетов и.т.д.
Задача состоит в том, чтобы имея перед глазами текущий дизайн максимально улучшить его.
2) Нужно проработать все элементы дизайна. На самом деле страницы сайта в основном стандартные, но будут несколько страниц, которые нужно будет проработать отдельно. Тоже касается и стилей текстовых элементов.
Исполнитель должен быть готов в случае если заказчику не понравится то, что нарисовано, сделать не прошедшие приёмку элементы по другому.
3) Дизайн должен выглядеть аккуратно и профессионально. Вовсе необязательно, чтобы там было много различных элементов, их может быть по минимуму, но выглядеть всё должно приятно для глаза.
Вот примеры сайтов с удачным, по представлению заказчика дизайном:
http://euro-drugs-shop.com/item.php?id=188&aid=8236
http://www.247drugmart.com/aspx/default.aspx
Жду предложений, С Уважением Александр.
P.S. Это повторный тендер. Первый сорвался видимо по моей вине, так как я не указал примерного бюджета предлагаемые гонорары, в основной своей массе, были мягко говоря завышенными.
P.P.S. Хочу добавить, что по большому счёту то, что касается расположения блоков информации можно почти под кальку оставить прежним или, если и менять, тодостаточно незначительно.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Дизайн сайтов65 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужен очень красивый макет для интернет-магазина подарков: яркий, насыщенный сочными цветами (не в ущерб восприимчивости посетителей, конечно), оригинальный (красивый подвал, линии, продумать шрифты, узкая "шапка" планируется на флеш), элементы дизайна по всему сайту.Дизайн сайтов53 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $100
Приветствую. Планируется разработать дизайн для сайта. Сайт на финансувую тематику.Завершен16 лет назад
Дизайн для Cms social engine на тему программированиеДизайн сайтов15 заявокЗакрыт16 лет назад
- $500
Сайт создается для предоставления лица компании в Интернете. Сайт, существующий на данный момент, не совсем отвечает нынешним запросам. А именно: я бы хотела получить качественный, представительский продукт. Чтобы потенциальные клиенты нашей компании, заходя на сайт, ...Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужно сделать дизайн сайта и шаблон для Joomla для пивного бара. Наметки "бумажный" дизайнер уже нарисовал, но вот для вэба они тяжеловаты... Ваши предложения...Закрыт16 лет назад
- $300
Требуется создание дизайна интернет-магазина продажи систем безопасности. Стандартный интернет-магазин со спецпредложениями, каталогом, представлением компании, новостями. Более подробная информация - выбранным исполнятелям. Обязательна ссылка на портфолио.Закрыт16 лет назад
- $300
Требуется создание дизайна сайта агенства недвижимости на основе брендбука. Главная страница должна содержать список объектов, спецпредложения, поиск. Так же потребуется страница каталога объектов, страница объекта, новости. Более подробное описание - выбранным исполнителям.Дизайн сайтов128 заявокЗакрыт16 лет назад
1. Это сайт компании. На видном месте (верхнее меню) нужны ссылки на портфолио, контакты, для клиентов и т.д. 2. Посредине будет текст. Сбоку - новости, статьи, обзоры. 3. Будут статьи, которые будем отдельно ...Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо создать css-файл со стилями для портала недвижимости www.dom2000.com.ua Цель - сделать сайт более приятным и удобным для пользователей. Желаемая цветовая гамма: FFCC66 ...Завершен16 лет назад