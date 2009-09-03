Редизайн 3-х сайтов

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен113 заявок992 просмотра

Есть 3 интернет-магазина:

http://www.newsteroid.com

http://www.infofitness.net

http://www.extreme-fitness.net

Нужно сделать редизайн всех 3-х сайтов так, чтобы в конечном итоге сайты смотрелись более профессионально, солидно и привлекательно. Основные условия.

1) Новый дизайн должен быть преемственным по отношению к текущему. То есть старый клиент зашедший на обновлённый сайт должен "узнать" сайт. В этом ключе желательным было бы как минимум примерно сохранить цветовую гамму сайта. Обязательно сохранить основную структуру сайта. Фактически можно использовать частично текущие графические элементы, например изображения атлетов и.т.д.

Задача состоит в том, чтобы имея перед глазами текущий дизайн максимально улучшить его.

2) Нужно проработать все элементы дизайна. На самом деле страницы сайта в основном стандартные, но будут несколько страниц, которые нужно будет проработать отдельно. Тоже касается и стилей текстовых элементов.

Исполнитель должен быть готов в случае если заказчику не понравится то, что нарисовано, сделать не прошедшие приёмку элементы по другому.

3) Дизайн должен выглядеть аккуратно и профессионально. Вовсе необязательно, чтобы там было много различных элементов, их может быть по минимуму, но выглядеть всё должно приятно для глаза.

Вот примеры сайтов с удачным, по представлению заказчика дизайном:

http://www.alismed.com/

http://euro-drugs-shop.com/item.php?id=188&aid=8236

http://www.247drugmart.com/aspx/default.aspx

Жду предложений, С Уважением Александр.

P.S. Это повторный тендер. Первый сорвался видимо по моей вине, так как я не указал примерного бюджета предлагаемые гонорары, в основной своей массе, были мягко говоря завышенными.

P.P.S. Хочу добавить, что по большому счёту то, что касается расположения блоков информации можно почти под кальку оставить прежним или, если и менять, тодостаточно незначительно.

16 лет назад
UliSSS
52 года
18 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

DeadFairy
Анна 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
16 лет назад
$50
4 дня
Во первых хочу отметить, что работа была сделана чрезвычайно быстро. В процессе работы с Анной не возникало никаких неприятных моментов. Всё, что мне, как заказчику, не нравилось было переделано. Всё что нужно было согласовано. Кроме того Анна безусловно обладает вкусом как дизайнер и владеет богатым набором инструментов для реализации своих концепций. Фактически основная часть работы была принята с первого-же раза, доработки и переделки составили не больше 5% от общего объёма, что очень мало учитывая то, что я достаточно придирчиво отношусь к конечному результату. Мне работа с Анной понравилась. Безусловно ставлю высшую оценку.
Очень рада сотрудничеству с этим заказчиком! Задачи формулируются чётко, оплата поступает во время.. Никаких "хочу того, не знаю чего, но с розовым бантиком"=) В общем, впечатления от работы исключительно положительные! 10 баллов!

Заявки фрилансеров

DeadFairy
Анна 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
16 лет назад

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