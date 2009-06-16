Необходим дизайн двух страниц сайта. (index и kabinet) Для примера изображение брашюры, которая понравилась руководству. Вопросы - в личку.
Нужен дизайн под вордпресс
1. Это сайт компании. На видном месте (верхнее меню) нужны ссылки на портфолио, контакты, для клиентов и т.д.
2. Посредине будет текст. Сбоку - новости, статьи, обзоры.
3. Будут статьи, которые будем отдельно продвигать.
4. Дизайн должен свежо выглядеть, не строго, но и не ярко сильно.
5. "Резиновый" дизайн.
6. Дизайн плюс верстка под вордпресс, желательно установить на мой сайт, сам не силен(.
Цвета - оттенки синего, зеленого... Должно быть светло и все понятно.
Портфолио обязательно, чтобы глянуть, какие сайты делали уже.
Все предложения В ЛИЧКУ плиз.
В предложении:
- портфолио
- цена
- сроки
- порядок оплаты
- ася
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