Нужен дизайн под вордпресс

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт12 заявок185 просмотров

1. Это сайт компании. На видном месте (верхнее меню) нужны ссылки на портфолио, контакты, для клиентов и т.д.

2. Посредине будет текст. Сбоку - новости, статьи, обзоры.

3. Будут статьи, которые будем отдельно продвигать.

4. Дизайн должен свежо выглядеть, не строго, но и не ярко сильно.

5. "Резиновый" дизайн.

6. Дизайн плюс верстка под вордпресс, желательно установить на мой сайт, сам не силен(.

Цвета - оттенки синего, зеленого... Должно быть светло и все понятно.

Портфолио обязательно, чтобы глянуть, какие сайты делали уже.

Все предложения В ЛИЧКУ плиз.

В предложении:

- портфолио

- цена

- сроки

- порядок оплаты

- ася

WordPress
16 лет назад
ab-kmv
43 года
18 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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