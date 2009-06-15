Недорогой дизайн

Всем привет, нужен недорогой дизайнер, но который умеет делать качественные вещи...понятия конечно несовместимые многие скажут, но все же...за дизайн который нужен заплатить смогу не более 100уе.

Так что кто готов, милости прошу в ЛС за ссылкой на пример